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Змістить Ердогана? У Туреччині опозиціонера обрали новим мера Стамбула

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У столиці Туреччини Стамбулі 23 червня пройшли повторні вибори мера, на яких знову переміг кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії 49-річний Екрем Імамоглу.

Про це повідомляє Російська служба BBC. Відзначимо, на голосуванні в березні, результати якого були анульовані, Імамоглу також випередив суперника – одного із засновників президентської Партії реконструкції та розвитку і колишнього прем'єр-міністра Біналі Йилдирима.

Так, за даними Центрвиборчкому Туреччини, за підсумками обробки 98% бюлетенів лідер голосування набирає 53,9% голосів. Йилдирим опинився на другому місці з попередніми результатом 45,2% голосів.

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Біналі Йилдирим

Біналі Йилдирим

Екрем Імамоглу

Екрем Імамоглу

Екрем Імамоглу

Екрем Імамоглу

Примітно, що він уже публічно визнав свою поразку і привітав свого суперника з перемогою.

"Я вітаю свого конкурента і бажаю йому удачі. Ці вибори ще раз показали, що демократія в нашій країні безумовна. Бажаю, щоб Імамоглу керував Стамбулом і докладав усіх зусиль для служіння місту і його жителям", – сказав він в ефірі одного з турецьких телеканалів .

Відзначимо, голосування відбулося вдруге, оскільки в березні кандидат від правлячої партії Біналі Йилдирим відмовився визнати результати виборів. ЦВК скасувала своє початкову заяву про визнання їх під тиском президентської партії, заявивши, що були допущені серйозні порушення в ході голосування – зокрема, багато спостерігачів на виборчих дільницях не мали офіційних посвідчень.

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

На думку опозиції, за цим рішенням стоїть сам президент Реджеп Тайіп Ердоган, який побоюється суперництва. Вибори, які відбулися в Стамбулі, називають вкрай важливими для Ердогана, який займав пост мера столиці з 1994 по 1998 роки. "Якщо ти переміг у Стамбулі, ти переміг у Туреччині", – заявляв президент.

Крім того, в місті, яке вважається фінансовим, культурним і економічним центром Туреччини, проживають близько 17 мільйонів осіб.

Імамоглу в свою чергу вже заявив про готовність співпрацювати з президентом Туреччини Ердоганом.

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

Вибори в Стамбулі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Литві на виборах президента переміг економіст Гітінас Науседа.

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Туреччина
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
О! Стамбул уже стал столицей Турции?))))
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