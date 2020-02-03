Змії, Білл Гейтс і прихильники Трампа: у мережі діляться божевільними теоріями про коронавірус

Користувачі мережі продовжують будувати теорії про те, як міг виникнути і пошириться мало не по всьому світу смертельний китайський коронавірус.

До того ж багато хто дійсно вірить у свої припущенням. Про найпопулярніші з них пише американське видання Mashable.

Так, найбільше людей вважають, що вірус створили китайські вчені, а поза стінами лабораторії він опинився випадково. На переконання юзерів, в Ухані, звідки почалася епідемія, існує центр, який займається такими розробками.

У мережі діляться теоріями появи коронавірусу

На думку інших користувачів, у появі коронавірусу винен засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс. Вони стверджують, що цей новий тип вірусу запатентований інститутом Пірбрайта – його частково фінансує фонд мільярдера.

Третя версія полягає в тому, що коронавірус з'явився нібито через рух QAnon. Зазначається, що ця американська інтернет-спільнота виступає на підтримку Дональда Трампа. Зокрема, бореться проти групи вищих чиновників, більшість із яких є членами Демократичної партії країни – їх рух називає "глибинною державою".

Причиною появи коронавірусу можуть бути й незвичайні харчові вподобання китайців

І нарешті ще одну теорію поширює некомерційна організація Karmagawa. Там вважають, що в поширенні коронавірусу винні незвичайні харчові вподобання китайців – адже ті їдять змій, летючих мишей, різних комах та інших диких тварин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені з'ясували, що смертельний коронавірус nCoV є гібридом вірусів змії і кажана.

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