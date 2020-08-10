ЗМІ зняли підозрілі маневри біля резиденції Лукашенка: помітили вертоліт і кортеж

Мирослав Семенюк Світ 12:42, 10.08.2020 Оновлено: 12:43, 10.08.2020

Біля Палацу Незалежності в Мінську, який є резиденцією президента Білорусі Олександра Лукашенка, почалися підозрілі маневри.

Як повідомив Telegram-канал NEXTA Live, біля будівлі приземлився вертоліт, взяв когось і полетів.

"Тут вам і машини кортежу, що пересуваються по території, і вертоліт Лукашенка, який низько летить, та й просто низка незрозумілих маневрів", – йдеться в повідомленні.

Серед причин видання називає боязнь Лукашенка пересуватися по землі, або ж підготовку, щоб покинути країну.

Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Борец с коррупцией" Шабунин: человек, никогда и нигде не работавший, пытается всех учить жить

У Білорусі озвучені перші результати екзитполів

Автозак в'їхав у натовп протестувальників у Мінську: є серйозно постраждалі

Хомчак призначив у Генштаб військового, який кинув свою бригаду на Донбасі, – волонтер

Українець Зозуля визнаний найціннішим футболістом в іспанському клубі