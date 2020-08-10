ЗМІ зняли підозрілі маневри біля резиденції Лукашенка: помітили вертоліт і кортеж
Біля Палацу Незалежності в Мінську, який є резиденцією президента Білорусі Олександра Лукашенка, почалися підозрілі маневри.
Як повідомив Telegram-канал NEXTA Live, біля будівлі приземлився вертоліт, взяв когось і полетів.
"Тут вам і машини кортежу, що пересуваються по території, і вертоліт Лукашенка, який низько летить, та й просто низка незрозумілих маневрів", – йдеться в повідомленні.
Серед причин видання називає боязнь Лукашенка пересуватися по землі, або ж підготовку, щоб покинути країну.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, на президентських виборах переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Водночас його головна конкурентка Світлана Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.
Увечері по всій Білорусі спалахнули протести. Під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала швидка. Також ОМОН застосовував світлошумові гранати.
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську.
ЗМІ опублікували фото постраждалих на "Майдані" в Мінську.
Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.