ЗМІ зняли підозрілі маневри біля резиденції Лукашенка: помітили вертоліт і кортеж

Біля Палацу Незалежності в Мінську, який є резиденцією президента Білорусі Олександра Лукашенка, почалися підозрілі маневри.

Як повідомив Telegram-канал NEXTA Live, біля будівлі приземлився вертоліт, взяв когось і полетів.

"Тут вам і машини кортежу, що пересуваються по території, і вертоліт Лукашенка, який низько летить, та й просто низка незрозумілих маневрів", – йдеться в повідомленні.

Серед причин видання називає боязнь Лукашенка пересуватися по землі, або ж підготовку, щоб покинути країну.

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