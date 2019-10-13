ЗМІ "віддали" Туреччині нову ціль в Сирії: загинули 75 солдатів

Державні телеканали Сирії повідомляють про взяття турками населеного пункту Сулук на північному сході провінції Ракка.

"Війська турецького режиму окупували населений пункт Сулук на північному сході Ракка", – йдеться в повідомленні телеканалу Ikhbariya.

Таку ж інформацію розповсюдило турецьке видання "Анадолу", уточнивши, що селище було зачищено від курдів, яких Анкара вважає терористами.

Операція Туреччини в Сирії aa.com.tr

"У рамках операції "Джерело світу" від терористів YPG / PKK зачищено селище Сулук на південному сході сирійського району Таль-Абьяд. Проводяться рейди з виявлення залишків терористів", – повідомили у виданні.

У свою чергу, ANF повідомляє, що "Сирійські демократичні сили" (SDF) завдали удару по турецькій армії в Рас ель-Айні, внаслідок якого 75 турецьких солдатів загинули, ще 19 – постраждали, і сім танків було знищено.

Нагадаємо, що напередодні розгорілися активні бої близько прикордонного міста Рас-ель-Айн. Сирійські союзники Туреччини стверджували, що взяли під свій контроль стратегічно важливі дороги в 30 км від кордону і захопили понад десятка сіл. Але пізніше цю інформацію спростовували.

Прес-секретар Національної армії, яку підтримує Туреччина, Юсеф Хаммуд говорив, що курди перерізали дорогу 712, яка пов'язує Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн – основні пункти операції, що почалася 9 жовтня. Траса оточує кордон в деяких місцях, а в інших – на кілька кілометрів (миль) в Сирію.

"Це просування було на новому й несподіваному фронті... між Тель-Абьяд і Рас-ель-Айном. На цьому фронті вони змогли відрізати дороги, що зв'язують Сулук, Тель-Абьяд, Рас-ель-Аун з селами в цьому районі", – стверджував Хаммуд.

Як писав OBOZREVATEL:

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