ЗМІ "віддали" Туреччині нову ціль в Сирії: загинули 75 солдатів

Державні телеканали Сирії повідомляють про взяття турками населеного пункту Сулук на північному сході провінції Ракка.
"Війська турецького режиму окупували населений пункт Сулук на північному сході Ракка", – йдеться в повідомленні телеканалу Ikhbariya.
Таку ж інформацію розповсюдило турецьке видання "Анадолу", уточнивши, що селище було зачищено від курдів, яких Анкара вважає терористами.
Операція Туреччини в Сирії
aa.com.tr
"У рамках операції "Джерело світу" від терористів YPG / PKK зачищено селище Сулук на південному сході сирійського району Таль-Абьяд. Проводяться рейди з виявлення залишків терористів", – повідомили у виданні.
У свою чергу, ANF повідомляє, що "Сирійські демократичні сили" (SDF) завдали удару по турецькій армії в Рас ель-Айні, внаслідок якого 75 турецьких солдатів загинули, ще 19 – постраждали, і сім танків було знищено.
Нагадаємо, що напередодні розгорілися активні бої близько прикордонного міста Рас-ель-Айн. Сирійські союзники Туреччини стверджували, що взяли під свій контроль стратегічно важливі дороги в 30 км від кордону і захопили понад десятка сіл. Але пізніше цю інформацію спростовували.
Прес-секретар Національної армії, яку підтримує Туреччина, Юсеф Хаммуд говорив, що курди перерізали дорогу 712, яка пов'язує Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн – основні пункти операції, що почалася 9 жовтня. Траса оточує кордон в деяких місцях, а в інших – на кілька кілометрів (миль) в Сирію.
"Це просування було на новому й несподіваному фронті... між Тель-Абьяд і Рас-ель-Айном. На цьому фронті вони змогли відрізати дороги, що зв'язують Сулук, Тель-Абьяд, Рас-ель-Аун з селами в цьому районі", – стверджував Хаммуд.
Як писав OBOZREVATEL:
У середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії.
Головним завданням турецьких військ є боротьба з терористичною "Ісламською державою" і курдськими формуваннями в районі південного кордону.
Турецькі військові, які проводять повномасштабний наступ на півночі Сирії, 11 жовтня обстріляли військовослужбовців США в районі Корбаном.
12 жовтня вони взяли контроль над сирійським містом Рас-ель-Айн на сході від річки Євфрат. Представники курдських формувань цю інформацію заперечують.
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