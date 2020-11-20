ЗМІ повідомили про стрілянину торговому центрі в США, поранено шістьох людей. Фото та відео

У торговому центрі Mayfair Mall в американському штаті Вінсконсін невідомий відкрив стрілянину, внаслідок якої поранення отримали шестеро людей.

Як пише Daily Mail, інцидент стався 20 листопада близько 15:00 за місцевим часом в передмісті Мілуокі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Вісконсині в ТЦ сталася стрілянина.

Milwaukee Journal Sentinel уточнює, що поранення отримали шестеро людей. За непідтвердженими даними, серед них троє неповнолітніх.

Стрілянина сталася біля ТЦ. bnonews.com

На місце події прибули близько десятка автомобілів швидкої допомоги, торговий центр оточений поліцією. Також перекриті дороги біля розташованої поруч школи.

Постраждали шестеро людей.

Підозрюваний не знайдений, в пошуках задіяно спецназ.

Зі свого боку влада уточнила, що загиблих немає, але є поранені. Їхню кількість поки не уточнили, однак загрози життю постраждалих немає. Підозрюваний втік.

У передмісті Мілуокі невідомий відкрив вогонь. dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві троє людей відкрили вогонь по поліцейському. Нападників затримали, також встановлені їхні особи, правоохоронця госпіталізували.