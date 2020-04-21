ЗМІ повідомили про хворобу Кім Чен Ина: вже знайдено наступника диктатора КНДР

Молодша сестра диктатора КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон може замінити брата в разі його смерті.

Чутки про наступника з'явилися після того, як в ЗМІ просочилася інформація щодо важкої операції на серці у північно-корейського лідера, пише Metro.

На думку аналітика Чон Сон Чанга з приватного інституту Седжон (Південна коея) сестра диктатора має сильний вплив в уряді, і більшість членів керівництва Пхеньяна підтримують вплив сім'ї Кіма.

Кім Чен Ина і Кім Йо Чжон

Відзначається, що брат і сестра мають хороші відносини ще з часів їх багаторічного спільного навчання в Швейцарії з 1996 по 2000 рік. Вважається, що Кім Йо Чжон вчилася в Військовому університеті ім. Кім Ір Сена, коли повернулася в Північну Корею, і вивчала інформатику в університеті. Коли в 2014 році Кім Чен Ин проходив лікування, саме сестра вона взяла на себе державні обов'язки від його імені.

Кім Чен Ина і Кім Йо Чжон

У квітні 2019 роки її виключили з політбюро партії, але в квітні 2020 голи було відновлено. Під час свого останнього публічного виступу Кім Чен Ин, вона головувала на засіданні політбюро, на якому обговорювалися превентивні заходи проти коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розвідка США почала перевірку інформації про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин знаходиться у важкому стані в реанімації після хірургічного втручання.