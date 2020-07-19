ЗМІ повідомили про госпіталізацію Лукашенка: у президента Білорусі дали пояснення

У президента Білорусі Олександра Лукашенка нібито стався гіпертонічний криз і його госпіталізували.

Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі "Баста" і деяких білоруських ЗМІ. Водночас прессекретарка президента назвала це фейком.

"Сильно стрибнув тиск ввечері в п'ятницю. Відразу відвезли в Республіканський клінічний медичний центр в Ждановичах. Гіпертонічний криз. Вчора все було оточено співробітниками служби охорони", – йдеться в повідомленні з посиланням на родичку, яка працює в центрі.

Також наголошується, що в лікарню главу держави нібито забрали відразу після зустрічі з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.

Зі свого боку пресасекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що ця інформація є фейком. Про це пише "Спутник".

"Не дочекаєтесь", – сказала вона.

Telegram "Баста"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Під час зустрічі білоруський лідер натякнув на розрив "дружби" з Росією і поставив президенту РФ Володимиру Путіну умову.