ЗМІ повідомили про госпіталізацію Лукашенка: у президента Білорусі дали пояснення
Президента Білорусі нібито госпіталізували з гіпертонічним кризом
За даними ЗМІ, в лікарні він потрапив після зустрічі з прем'єр-міністром Росії
Прес-секретар глави держави спростувала цю інформацію, заявивши: "Не дочекаєтеся"
У Лукашенка нібито стався гіпертонічний криз. Фото gazeta.ru.
У президента Білорусі Олександра Лукашенка нібито стався гіпертонічний криз і його госпіталізували.
Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі "Баста" і деяких білоруських ЗМІ. Водночас прессекретарка президента назвала це фейком.
"Сильно стрибнув тиск ввечері в п'ятницю. Відразу відвезли в Республіканський клінічний медичний центр в Ждановичах. Гіпертонічний криз. Вчора все було оточено співробітниками служби охорони", – йдеться в повідомленні з посиланням на родичку, яка працює в центрі.
Також наголошується, що в лікарню главу держави нібито забрали відразу після зустрічі з російським прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним.
Зі свого боку пресасекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що ця інформація є фейком. Про це пише "Спутник".
"Не дочекаєтесь", – сказала вона.
Telegram "Баста"
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Під час зустрічі білоруський лідер натякнув на розрив "дружби" з Росією і поставив президенту РФ Володимиру Путіну умову.