У зв'язку з поширенням у світі китайського коронавірусу COVID-2019 у багатьох країнах змінилися традиції вітання. У більшості заборонили рукостискання, поцілунки й обійми.

Британська газета Guardian склала список заборон у різних країнах. Ось як змінюються звички по всьому світу.

В країні замість рукостискання запропонували повернутися до традиційного привітання.

"Замість того, щоб потиснути один одному руки, давайте повернемося до нашого традиційного привітання: Намасте. Це більш гігієнічно, дружелюбно і врівноважує вашу енергію", – закликав у своєму Twitter індійський актор Анупам Хер, опублікувавши відео, в якому демонструє знамените індійське привітанням зі складеними руками і перевернутими пальцями.

Of late I am being told by lots of people to keep washing hands to prevent any kind of infection. I do that in any case. But also want to suggest the age old Indian way of greeting people called #Namaste. It is hygienic, friendly & centres your energies. Try it. 🙏🙏 #caronavirus pic.twitter.com/ix7e6S8Abp