У зв'язку з поширенням у світі китайського коронавірусу COVID-2019 у багатьох країнах змінилися традиції вітання. У більшості заборонили рукостискання, поцілунки й обійми.

Британська газета Guardian склала список заборон у різних країнах. Ось як змінюються звички по всьому світу.

Індія

В країні замість рукостискання запропонували повернутися до традиційного привітання.

У країнах світу змінюються традиції вітання через коронавруса Begin English

"Замість того, щоб потиснути один одному руки, давайте повернемося до нашого традиційного привітання: Намасте. Це більш гігієнічно, дружелюбно і врівноважує вашу енергію", – закликав у своєму Twitter індійський актор Анупам Хер, опублікувавши відео, в якому демонструє знамените індійське привітанням зі складеними руками і перевернутими пальцями.

Of late I am being told by lots of people to keep washing hands to prevent any kind of infection. I do that in any case. But also want to suggest the age old Indian way of greeting people called #Namaste. It is hygienic, friendly & centres your energies. Try it. 🙏🙏 #caronavirus pic.twitter.com/ix7e6S8Abp - Anupam Kher (@AnupamPKher) March 3, 2020

Китай

У Пекіні червоні рекламні щити говорять людям не обмінюватися рукостисканням, а вітати один одного традиційним жестом Гун Шоу – удар у протилежну долоню.

Франція

Газети повні порад про те, чим замінити звичайне для країни рукостискання і поцілунок у щоку. Експерт зі способу життя Філіп Ліхтфус, якого цитують ЗМІ, просто пропонує дивитися один одному в очі.

Австралія

Міністр охорони здоров'я Бред Хаззард заявив, що замість того, щоб потиснути один одному руки, краще поплескати по плечу.

Бразилія

Міністр охорони здоров'я країни рекомендував населенню не ділитися металевою соломкою, використовуваною для традиційного латиноамериканського напою, а також закликав утриматися від різного роду поцілунків.

Німеччина

Уряд країни в законодавчому порядку заборонив рукостискання.

Іспанія

Всього через місяць після Пасхи країна може покласти край давній традиції – цілувати статуї Діви Марії.

Румунія

З нагоди свята, що наближається, Мартисора чоловіки дарують жінкам квіти і поцілунки. Уряд чітко дав зрозуміти, що можна привітати лише квітами, але не поцілунками.

Польща

У країні не рекомендується брати хліб, а також опускати пальці в святу воду під час походів до церкви.

Іран

Користувачі Twitter запропонували для співвітчизників нове вітання, продемонструвавши його на відео.

ОАЕ

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів рекомендував громадянам припинити вітати один одного "ніс до носа" і робити це тільки "жестикулюючи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер відмовився потиснути руку канцлеру Ангелі Меркель через поширення коронавірусу. Канцлерка не розгубилася.

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