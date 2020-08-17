ЗМІ показали "дачу Лукашенка" під Москвою. Відео
Російські журналісти показали величезний будинок у Балашисі Московської області, який, за деякими даними, належить білоруському лідеру Олександру Лукашенку.
Підмосковна резиденція трохи нагадує палац, водночас до виборів в Білорусі вона значилася в списку об'єктів на продаж. Про це повідомляє "360°" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Показаний на кадрах триповерховий будинок площею більше 2 тисяч квадратних метрів розташовано на великий і зеленій території в мікрорайоні Салтиковка. Загальна площа ділянки становить понад 2 гектари, вона обгороджена високим парканом, а по всьому периметру її "охороняють" відеокамери.
За словами охоронця одного з сусідніх будинків, до зазначеної ділянки іноді приїжджають авто з білоруськими номерами. Тому дачу в Балашисі вважають "заміським посольством Білорусі". Він стверджує, що будівля точно не занедбана, адже там постійно хтось є.
Видання наводить дані з Росреєстру, згідно з якими, з 2001 по 2007 рік об'єкт належав російській нафтовій компанії "Лукойл". У 2007 році його викупила білоруська держкомпанія "Нафтан", яка значиться власником і зараз. За документами, будинок слугує пансіонатом.
Журналісти підкреслюють, що не мають підтвердженої інформації про те, що Олександр Лукашенко коли-небудь використав особисто цей будинок у Московській області. Водночас ЗМІ звернули увагу, що пансіонат деякий час було виставлено на продаж.
Так, за резиденцію в Балашисі просили 267 млн рублів (понад 90,5 млн гривень). В оголошенні було зазначено, що площа цегляної трирівневої будівлі становить 2150 кв. м, а окремого будинку для зустрічі гостей – 210 кв. м.
"Резиденція з сауною, басейном, більярдним залом, кухнею з професійним обладнанням, просторою їдальнею, камінним залом, залом для проведення засідань. 14 окремих спалень (номерів) із санвузлами, міською каналізацією, відеоспостереженням всього периметра, протипожежною сигналізацією, власною картельною і артезіанською свердловиною", – йдеться в оголошенні, яке стало неактуальним після президентських виборів у Білорусі 9 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за роки перебування на посту президента Білорусі Олександр Лукашенко встиг обзавестися НЕ малою кількістю нерухомості. Ми показали, як виглядають його розкішні резиденції.
Нагадаємо, що Олександр Лукашенко перебуває а посту глави Білорусі вже п'ятий термін поспіль. При цьому легітимність його чергового переобрання на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.