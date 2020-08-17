ЗМІ показали "дачу Лукашенка" під Москвою. Відео

Російські журналісти показали величезний будинок у Балашисі Московської області, який, за деякими даними, належить білоруському лідеру Олександру Лукашенку.

Підмосковна резиденція трохи нагадує палац, водночас до виборів в Білорусі вона значилася в списку об'єктів на продаж. Про це повідомляє "360°" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Показаний на кадрах триповерховий будинок площею більше 2 тисяч квадратних метрів розташовано на великий і зеленій території в мікрорайоні Салтиковка. Загальна площа ділянки становить понад 2 гектари, вона обгороджена високим парканом, а по всьому периметру її "охороняють" відеокамери.

Загальна площа ділянки, де розташована ймовірна дача Лукашенка становить понад 2 гектари (irr.ru)

За словами охоронця одного з сусідніх будинків, до зазначеної ділянки іноді приїжджають авто з білоруськими номерами. Тому дачу в Балашисі вважають "заміським посольством Білорусі". Він стверджує, що будівля точно не занедбана, адже там постійно хтось є.

"Дача Лукашенка" – це триповерховий будинок площею більше 2 тисяч квадратних метрів (irr.ru)

Видання наводить дані з Росреєстру, згідно з якими, з 2001 по 2007 рік об'єкт належав російській нафтовій компанії "Лукойл". У 2007 році його викупила білоруська держкомпанія "Нафтан", яка значиться власником і зараз. За документами, будинок слугує пансіонатом.

Будинок, який називають "дачею Лукашенка", розташований у Балашисі Московської області (irr.ru)

Журналісти підкреслюють, що не мають підтвердженої інформації про те, що Олександр Лукашенко коли-небудь використав особисто цей будинок у Московській області. Водночас ЗМІ звернули увагу, що пансіонат деякий час було виставлено на продаж.

У будинку є сауна, басейн, більярдний зал, 14 окремих спалень із санвузлами тощо (irr.ru)

Так, за резиденцію в Балашисі просили 267 млн рублів (понад 90,5 млн гривень). В оголошенні було зазначено, що площа цегляної трирівневої будівлі становить 2150 кв. м, а окремого будинку для зустрічі гостей – 210 кв. м.

До виборів у Білорусі будинок, яка за документами є пансіонатом, хотіли продати (irr.ru)

"Резиденція з сауною, басейном, більярдним залом, кухнею з професійним обладнанням, просторою їдальнею, камінним залом, залом для проведення засідань. 14 окремих спалень (номерів) із санвузлами, міською каналізацією, відеоспостереженням всього периметра, протипожежною сигналізацією, власною картельною і артезіанською свердловиною", – йдеться в оголошенні, яке стало неактуальним після президентських виборів у Білорусі 9 серпня.

Оголошення про продаж будинку в Балашисі (irr.ru)

Загальна інформація про об’єкт (irr.ru)

Дані з Росреєстру (irr.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за роки перебування на посту президента Білорусі Олександр Лукашенко встиг обзавестися НЕ малою кількістю нерухомості. Ми показали, як виглядають його розкішні резиденції.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко перебуває а посту глави Білорусі вже п'ятий термін поспіль. При цьому легітимність його чергового переобрання на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.