ЗМІ побачили в розмові Трампа із Зеленським передумови його програшу на виборах у США

Американські масмедіа припустили, нібито чинний президент США Дональд Трамп ще минулого літа розумів, що може програти майбутні виборчі перегони демократу Джо Байдену.

Ба більше, начебто саме побоювання програти ексвіцепрезиденту спонукало республіканця зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. Скандальну розмову в липні 2019-го, під час якої той спробував чинити тиск на українського лідера, пригадало CNN.

Зокрема, ЗМІ підкреслили, як Трамп просив Зеленського, щоб той знайшов так званий компромат на сина Байдена – Гантера. Глава США тоді озвучував натяки, зазначаючи, мовляв, Вашингтон робить багато для Києва, тож останньому варто було б теж "допомогти у відповідь".

"Із цієї телефонної розмови зрозуміло те, що Трамп турбувався про можливість зіткнутися з колишнім віцепрезидентом у 2020 році і хотів трохи очорнити його (або навіть дискваліфікувати) у перші дні демократичних праймеріз. Зрештою, лише за місяць до того, як Трамп зателефонував Зеленському, він сказав у ЗМІ про те, що приймає компромат на потенційного супротивника з іншої країни", – пише видання про нібито наміри президента США.

Водночас підкреслюється, що під час тієї розмови з українським колегою, Трамп уже знав, що головним його конкурентом на виборах у 2020-му стане саме Байден. Під час передвиборчої кампанії республіканець неодноразово висміював демократа, зокрема, натякаючи про похилий вік опонента і висловлюючи сумніви щодо його розумових здібностеях.

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