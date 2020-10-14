ЗМІ оприлюднили нові документи про зв'язок Джо Байдена з українською компанією Burisma

Син кандидата в президенти США Джо Байдена Хантер познайомив свого батька, коли той був віце-президентом країни, з одним з керівників української компанії Burisma Group.

Про це повідомила New York Post. Видання оприлюднило переписку Байдена-молодшого з українським бізнесменом Вадимом Пожарським, який обіймав посади радника ради директорів і директора з міжнародного розвитку Burisma Group.

Зустріч, про яку ніколи раніше не розголошувалося, згадується в подячному листі, який Пожарський нібито відправив Хантеру Байдену 17 квітня 2015 року, приблизно через рік після того, як він увійшов до ради директорів Burisma із заявленою зарплатою до $50 000 на місяць.

"Дорогий Хантер, спасибі за те, що запросили мене до Вашингтона і дали можливість зустрітися зі своїм батьком і провести... деякий час разом. Це дійсно... честь і задоволення для мене", – сказано в листі.

Ще в одному листі, який було надіслано в травні 2014 року, Пожарський нібито звертається до Хантера Байдена з проханням порадити, як він може використовувати свій вплив на благо компанії.

Видання відзначило, що обидва листи входили до масиву даних, витягнутих з жорсткого диска персонального комп'ютера MacBook Pro, який в квітні 2019 року віддали в ремонт до однієї з майстерень в американському штаті Делавер, де проживає сім'я Байдена.

Матеріал, витягнутий з комп'ютера, також включає непристойне 12-хвилинне відео, в якому начебто зображений Хантер, який курить крек під час статевого акту з невідомою жінкою.

За словами власника майстерні, людина, яка принесла комп'ютер, за ним не повернулася і не сплатила ремонт, незважаючи на спроби з нею зв'язатися. Також вона не намагалася забрати з собою жорсткий диск.

Як писав OBOZREVATEL:

У 2016 році колишній віце-президент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.