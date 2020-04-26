ЗМІ назвали причину передсмертного стану Кім Чен Ина
Лікар, який проводив операцію на серці лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, не зміг закінчити хірургічні маніпуляції в установлені терміни.
Це нібито й стало можливою причиною передсмертного стану північнокорейського диктатора. Так пише японський журнал Shukan Gendai, посилаючись джерело в медичних колах.
За його словами, керівник КНДР під час чергової поїздки країною відчув себе зле і його доставили в найближчу лікарню для надання медичної допомоги. Водночас у Пекін було направлено прохання надіслати бригаду кваліфікованих лікарів.
Зазначається, що стан Кім Чен Ина був "настільки загрозливим", що операцію зі стентування серцевих кровоносних судин довірили місцевому лікарю. Підкреслюється, що така нескладна хірургічна процедура може бути завершена приблизно за одну хвилину.
"Але хірург настільки хвилювався, що у нього буквально тремтіли руки. Крім того, у нього не було досвіду подібних операцій на огрядних пацієнтах. У результаті йому знадобилося майже вісім хвилин, за які лідер Північної Кореї перейшов у вегетативний стан", – цитує видання слова джерела.
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