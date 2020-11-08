ЗМІ назвали можливу команду Байдена на посаді президента США

Американські журналісти склали список кандидатур на ключові посади в команді обраного президента США Джо Байдена.

Як пише Politico, список складений, грунтуючись на розмовах з десятками помічників Байдена і його близькими союзниками.

Так, держсекретарем може стати експомічник з національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами Сюзан Райс, а главою Пентагону – колишній заступник міністра оборони з політичних справ Мішель Флорной.

Серед інших можливих кандидатів на пост держсекретаря – колишній заступник держсекретаря США Ентоні Блінкен, сенатор-демократ Кріс Кунс (від штату Делавер), сенатор-демократ Кріс Мерфі (від штату Коннектикут) і ексзаступник держсекретаря, глава Фонду Карнегі Вільям Бернс.

На пост глави Пентагону також можуть розраховувати сенатор-демократ Теммі Дакуорт (від Іллінойсу) і старший демократ комітету у справах збройних сил Сенату США Джек Рід (від штату Род-Айленд).

Водночас посада міністра фінансів може відійти члену Ради керуючих ФРС Лаелю Брейнарду, міністра юстиції – сенатору-демократу Дагу Джонсу (від штату Алабама), міністра енергетики – Ернесту Монісу, який вже займає цей пост.

Постпредом США при ООН, ймовірно, стане колишній заступник держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман.

Екссуперники Байдена в боротьбі за висунення кандидатом від демократів – сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен і колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттеджадж також можуть зайняти пости в адміністрації.

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