ЗМІ назвали можливу команду Байдена на посаді президента США
Держсекретарем США може стати експомічник з національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами Сюзан Райс
Главою Пентагону – колишній заступник міністра оборони з політичних справ Мішель Флорной
Посада міністра фінансів може відійти члену Ради керуючих ФРС Лаелю Брейнарду
Американські журналісти склали список кандидатур на ключові посади в команді обраного президента США Джо Байдена.
Як пише Politico, список складений, грунтуючись на розмовах з десятками помічників Байдена і його близькими союзниками.
Так, держсекретарем може стати експомічник з національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами Сюзан Райс, а главою Пентагону – колишній заступник міністра оборони з політичних справ Мішель Флорной.
Серед інших можливих кандидатів на пост держсекретаря – колишній заступник держсекретаря США Ентоні Блінкен, сенатор-демократ Кріс Кунс (від штату Делавер), сенатор-демократ Кріс Мерфі (від штату Коннектикут) і ексзаступник держсекретаря, глава Фонду Карнегі Вільям Бернс.
На пост глави Пентагону також можуть розраховувати сенатор-демократ Теммі Дакуорт (від Іллінойсу) і старший демократ комітету у справах збройних сил Сенату США Джек Рід (від штату Род-Айленд).
Водночас посада міністра фінансів може відійти члену Ради керуючих ФРС Лаелю Брейнарду, міністра юстиції – сенатору-демократу Дагу Джонсу (від штату Алабама), міністра енергетики – Ернесту Монісу, який вже займає цей пост.
Постпредом США при ООН, ймовірно, стане колишній заступник держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман.
Екссуперники Байдена в боротьбі за висунення кандидатом від демократів – сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен і колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттеджадж також можуть зайняти пости в адміністрації.
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