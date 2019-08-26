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ЗМІ дізналися, який скандал влаштував Трамп через Росію на саміті G7

1.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп на саміті "Великої сімки" у Франції посварився з колегами з G7, наполягаючи на поверненні Росії в клуб.

Як повідомляє видання The Guardian, дискусія серед країн-учасниць сталася через відмову підтримати ідею Трампа по Росії.

Відзначається, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зберігав нейтралітет в цьому питанні, проте з американським президентом погодився прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Решта ж учасники "сімки", включаючи главу Євроради Дональда Туска, рішуче виступили проти повернення Росії до "Великої вісімки".

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"Тоді, м'яко кажучи, обстановка стала загострюватися", – відзначило джерело газети в дипломатичних колах.

Відзначається, що Трамп на зустрічі заявляв, що для обговорення проблем Ірану, Сирії і КНДР "Росія повинна бути присутнім в залі".

Саміт G7

Саміт G7

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери країн обговорили на саміті G7 у Франції питання повернення Росії до групи "Великої сімки".

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Тема
саміт G7
Особа
Дональд Трамп
Місце
Франція
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