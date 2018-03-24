ЗМІ дізналися про таємний лист Скрипаля Путіну: у Кремлі вже відреагували

Російський екс-шпигун Сергій Скрипаль писав главі РФ Володимиру Путіну лист з проханням про помилування.
Про це повідомив колишній однокласник Скрипаля Володимир Тимошков, передає ВВС.
За його словами, Скрипаль подзвонив йому з Лондона і розповів, що просив у Путіна дозволити йому повернутися в Росію.
"У 2012 році він подзвонив мені, ми говорили близько півгодини. Він сказав, що написав Путіну, щоб його помилували і дозволили приїхати в Росію, так так там його мати, брат і родичі", - заявив Тимошков.
Він стверджує, що Скрипаль "дуже каявся, що був "подвійним агентом", але "зрадником" себе не вважав.
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У той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков спростовує існування такого листа, передає "РИА Новости".
"Ні. Це не так", - сказав він.
Напередодні в Кремлі заявили, що Росія сама передала Скрипаля Великобританії і він не становив жодної цінності, а також назвали штучними все теорії змови про нібито наявні у Москви мотиви отруїти екс-полковника ГРУ.
Як повідомляв "Обозреватель", лідери країн Євросоюзу підтримали Великобританію, яка звинувачує Росію в отруєнні втік екс-шпигуна Сергія Скрипаля. В знак солідарності ЄС відкликає свого посла Маркуса Едерер з Москви .
При цьому ЗМІ стверджують, що Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва також розглядають можливість вислати з країни російських дипломатів. У той же час австрійський канцлер Себастьян Курц уточнив, що його країна не готова до таких різких дій.
Тим часом, стало відомо, що стан Скрипаля погіршився.
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