"Злякався": окупації Криму Путіним знайшли дивне пояснення

Президент Інституту національної стратегії (Росія) Михайло Ремізов заявив, що рішення анексувати Крим було ухвалене президентом Російської Федерації Володимиром Путіним через побоювання не виправдати довіри своїх виборців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На його погляд, якби насадження "російської весни" на півострові вдалося придушити в 2014 році, то Путін втратив би свій статус лідера. Таку думку Ремізов озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія1".

"Звідки виникло рішення щодо Криму? Одне з джерел, як я можу припустити, - його роздуми про те, як він може зберегти лідерство, навіть не електорально, а психологічно, після того, як "російська весна" в Севастополі буде придушена ​​і розтоптана" , - зазначив Ремізов.

Його думку продовжив ведучий передачі, зазначивши, що вирішальну роль у тих подіях відіграла "воля народу Криму".

Однак Ремізов не погодився з ним і висловив переконання в тому, що майбутнє Криму визначили настрої жителів Росії.

"Він посилався на волю кримчан, але якби він це рішення не ухвалив, то він би мав справу вже з волею росіян. Ось тут ось", - підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", російський політолог, декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що після нинішнього президентського терміну Путіна при певних умовах у тимчасово окупованому Криму може початися велика війна.