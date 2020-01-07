Злякався нападу? Путіна в "мирній" Сирії охороняли бойові літаки

Російські військові літаки "Су" забезпечували безпеку глави РФ Володимира Путіна під час візиту в Сирію.

Про це розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. При цьому сам Путін називав Сирію країною, в якій відновлюється "мирне життя".

Путін в Дамаску відвідав командний пункт найманців РФ, де провів переговори з диктатором Сирії Башаром Асадом.

Путіна в Сирії охороняли бойові літаки

Як писав OBOZREVATEL:

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