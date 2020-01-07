Злякався нападу? Путіна в "мирній" Сирії охороняли бойові літаки

Російські військові літаки "Су" забезпечували безпеку глави РФ Володимира Путіна під час візиту в Сирію.
Про це розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. При цьому сам Путін називав Сирію країною, в якій відновлюється "мирне життя".
Путін в Дамаску відвідав командний пункт найманців РФ, де провів переговори з диктатором Сирії Башаром Асадом.
Путіна в Сирії охороняли бойові літаки
Як писав OBOZREVATEL:
Стуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий у ніч на 3 січня внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак). Сирія ж є сусідкою Іраку.
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "потрібно було прибрати ще багато років тому".
Через кілька днів Іран ухвалив жорстке рішення щодо ядерної зброї – відмовитися від обмежень у ядерних розробках. Такий поворот викликав жорстку реакцію з боку США.
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