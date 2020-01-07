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7 січня • оновлено в 21:11
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Злякався нападу? Путіна в "мирній" Сирії охороняли бойові літаки

2.9т
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Російські військові літаки "Су" забезпечували безпеку глави РФ Володимира Путіна під час візиту в Сирію.

Про це розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. При цьому сам Путін називав Сирію країною, в якій відновлюється "мирне життя".

Путін в Дамаску відвідав командний пункт найманців РФ, де провів переговори з диктатором Сирії Башаром Асадом.

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Путіна в Сирії охороняли бойові літаки

Путіна в Сирії охороняли бойові літаки

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Дмитро Пєсков Башар Асад Володимир Путін
Місце
Сирія
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Mega Death
Mega Death
Кто то работает даже в Рождество, а кто то отдыхает))
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Он Алекс
Он Алекс
Mega Death, ему все равно Рождество , он не такой зашоренный как ты.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Асад - мужик со стальными яйцами, не то что украинские президенты...
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Раскрою чубатым свинопасам топ-секрет. Президентов сверхдержав всегда сопровождают военные самолёты, свои или принимающей стороны. Вот клоуна чужие не сопровождают, а свои у Кукарины не летают.
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Mega Death
Mega Death
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, им не понять. У колонии президент номинальная должность, от которого ничего не зависит))
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