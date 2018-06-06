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ПолітикаЕкономіка

Злякалися? На росТБ вульгарно "пожартували" про нову ракету України

3.1тЧитати новину російською

Російські пропагандисти нервово сприйняли новину про випробування в Україні нової ракети-"аутофага" , яка в процесі польоту знищує частину своєї ваги для більшої дальності переміщення, і порівняли її назву з нецензурним словом з англійської мови "f*ck" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, вони дозволили собі вжити недоречний грубий жарт і віднсно української держави. Бурхлива дискусія з цього приводу відбулася в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі".

Вона почалася з розповіді ведучого передачі Артема Шейніна про спільну розробку України та Британії, в кінці якої він заявив, що нинішній шлях розвитку сусідньої країни нагадує йому ту саму ракету-"самопожирача".

Його недоречну підколку тут же підхопив політолог Володимир Корнілов, який погодився зі схожістю України з "аутофагом".

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"При чому тут важливо вимовляти "аутофаГ", - зухвало підкреслив ведучий, натякаючи на схожість зазначеної назви з англійською лайкою.

Корнілов, в свою чергу, продовжив розвивати цю тему, щоб перемкнути увагу студії з серйозного українського проекту, який може загрожувати Росії, на традиційні пропагандистські міфи.

"Сама Україна собою являє ось таку ж ракету. Коли ще не було Майданів, почали кричати: "Давайте відчепимо Крим, Донбас! І ми тоді на повних парах полетимо в Європу!" Ну, ось, по суті, відчепили Крим, Донбас. За логікою цією зараз візьміть, відчепіть ще кілька регіонів, полетите ще далі. І так поступово відкушуючи від себе ось ці шматки, дивись, якась Галичина до Європи й добереться", - уїдливо підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше побіжний екс-народний депутат Ігор Марков в ефірі росТБ дозволив собі недоречне вульгарне висловлювання, що мало на меті висміяти Україну.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Тема
російська пропаганда
Особи
Артьом ШейнінВолодимир КОРНІЛОВ
Місце
Росія
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Д Алексей
Д Алексей
это та аленина шейнин, который с обхарканой рожей в Европе недавно отдыхал?
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