Злякалися? На росТБ вульгарно "пожартували" про нову ракету України

Російські пропагандисти нервово сприйняли новину про випробування в Україні нової ракети-"аутофага" , яка в процесі польоту знищує частину своєї ваги для більшої дальності переміщення, і порівняли її назву з нецензурним словом з англійської мови "f*ck" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, вони дозволили собі вжити недоречний грубий жарт і віднсно української держави. Бурхлива дискусія з цього приводу відбулася в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі".

Вона почалася з розповіді ведучого передачі Артема Шейніна про спільну розробку України та Британії, в кінці якої він заявив, що нинішній шлях розвитку сусідньої країни нагадує йому ту саму ракету-"самопожирача".

Його недоречну підколку тут же підхопив політолог Володимир Корнілов, який погодився зі схожістю України з "аутофагом".

"При чому тут важливо вимовляти "аутофаГ", - зухвало підкреслив ведучий, натякаючи на схожість зазначеної назви з англійською лайкою.

Корнілов, в свою чергу, продовжив розвивати цю тему, щоб перемкнути увагу студії з серйозного українського проекту, який може загрожувати Росії, на традиційні пропагандистські міфи.

"Сама Україна собою являє ось таку ж ракету. Коли ще не було Майданів, почали кричати: "Давайте відчепимо Крим, Донбас! І ми тоді на повних парах полетимо в Європу!" Ну, ось, по суті, відчепили Крим, Донбас. За логікою цією зараз візьміть, відчепіть ще кілька регіонів, полетите ще далі. І так поступово відкушуючи від себе ось ці шматки, дивись, якась Галичина до Європи й добереться", - уїдливо підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше побіжний екс-народний депутат Ігор Марков в ефірі росТБ дозволив собі недоречне вульгарне висловлювання, що мало на меті висміяти Україну.