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Злякалися кари небесної? Росіяни після НП з літаком передумали летіти до Криму

6.1т Читати матеріал російською

Більшість пасажирів літака "Уральських авіаліній", який вранці 15 серпня здійснив аварійне приземлення у Підмосков'ї, у результаті відмовилися летіти до Криму.

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook. Тільки сім пасажирів вирішили все ж продовжити шлях.

"Решта відмовилася від подальшого перельоту, їм буде оформлене повернення коштів у повному обсязі, а також виплачені компенсації", – йдеться у заяві.

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НП з літаком у Підмосков'ї

НП з літаком у Підмосков'ї

"КП"

Також стало відомо, що 16 серпня "Уральські авіалінії" скасували два регулярних рейси з Домодєдово до Новосибірська.

"Ви ж знаєте, яка у нас вчора ситуація була. Один літак вийшов з ладу, рейси змінюються", – пояснили в авіакомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Непонятно,почему чубатые снова обосрали шаровары?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
И при чем тут Крым? После такого лично я год не сел бы ни в какой самолет.
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Maltsev Denis
Maltsev Denis
они на поезде поехали, в СВ
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