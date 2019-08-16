Злякалися кари небесної? Росіяни після НП з літаком передумали летіти до Криму

Більшість пасажирів літака "Уральських авіаліній", який вранці 15 серпня здійснив аварійне приземлення у Підмосков'ї, у результаті відмовилися летіти до Криму.

Про це авіакомпанія повідомила на своїй сторінці у Facebook. Тільки сім пасажирів вирішили все ж продовжити шлях.

"Решта відмовилася від подальшого перельоту, їм буде оформлене повернення коштів у повному обсязі, а також виплачені компенсації", – йдеться у заяві.

НП з літаком у Підмосков'ї "КП"

Також стало відомо, що 16 серпня "Уральські авіалінії" скасували два регулярних рейси з Домодєдово до Новосибірська.

"Ви ж знаєте, яка у нас вчора ситуація була. Один літак вийшов з ладу, рейси змінюються", – пояснили в авіакомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 серпня пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч із аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

Постраждали 76 осіб, з них троє – діти. У лікарню доставлені четверо.

Пізніше з'явилися зворушливі звернення врятованих пасажирів літака.

Один із пасажирів поділився спогадами про аварію. Він розповів, що одним із перших побачив палаючі двигуни, але побоявся розводити паніку.

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