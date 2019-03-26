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Злий одесит
Злий одесит
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В самолете президента Польши Леха Качиньского таки был тротил

3.6тЧитати матеріал російською

"Польское радио" в очередной раз обратило внимание своих слушателей на случившуюся 9 лет назад трагедию с самолетом Ту-154М, президента Польши Леха Качиньского. Правда, на этот раз уже ссылаясь не на предположения, а на появившуюся информацию о том, что в ходе изучения обломков самолета, в лаборатории судебно-взрывчатых веществ (Forensic Explosives Laboratory) Министерства обороны Великобритании, на большинстве из них обнаружены следы тротила.

Напомню, что президентский Ту-154М потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате катастрофы погибло 96 человек, в том числе и президент Польши. Версия о спланированной катастрофе уже достаточно давно витает в информационном пространстве, но более-менее внятные факты стали всплывать лишь в последнее время.

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Это стало возможным так же благодаря тому, что в 2018 году Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше абсолютно все обломки самолета Ту-154М, опираясь на чикагскую конвенцию.

Как бы там ни было, но пока рано делать выводы. Тем не менее, не забываем, что именно этот Ту-154М проходил свой последний капитальный ремонт с 02.06.2009 по 23.12.2009 на ОАО "Авиакор - Авиационный завод" города Самара. А потому, есть над чем задуматься, ведь на мощностях российских предприятий ремонт проходят многие, как гражданские, так и военные самолеты со всех уголков мира.

Кто его знает, возможно, применение взрывоопасных материалов при проведении ремонтных работ, это такая традиция у российских авиаспециалистов.

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В любом случае, Смоленская трагедия, своим эхом из прошлого, может в значительной степени повлиять на политический климат в ЕС. Ведь впавшую в анабиоз центрально-европейскую негу расшевелить способны лишь её неспокойные восточные соседи.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Польща
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
https://twitter.com/i/status/1110128366185791489вот с этими ребятами Зе и Вона собираются договариваться.Рашисты они такие.....
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Спасибо, за ...сплетню!
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Сто пудов там ещё следы новичка есть.
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