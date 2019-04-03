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Злий одесит
Злий одесит
Український блогерВсі статті автора

США готовят ответ России в Черном море

4.1тЧитати матеріал російською

Вчера, в ходе брифинга, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает пакет мер по стабилизации обстановки на Черном море и Керченском проливе. Разумеется, в первую очередь речь идет о приведении в чувства, “словившую звезду” Российскую Федерацию, чей флот, по сути, является главным дестабилизирующим фактором в регионе.

Кей Бейли Хатчисон особо подчеркнула, что попытки Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в регионе неприемлемы. Дабы предотвратить дальнейшие попытки являть миру свои реваншистские амбиции, НАТО задействует не только регулярное наблюдение с воздуха, но и обсуждается отправка достаточного для предупреждения неадекватных действий РФ количества военных кораблей.

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Что же, мал помалу, но с мертвой точки наша гора двигается. В данном случае я имею ввиду идею о постоянно и весомом присутствии в Черном море “третьей силы”, усмиряющей только одним своим присутствием строптивость ЧФ ВМФ РФ.

Напомню, что в исследовании 2018 года "Баланс сил и риски Черноморского региона", я подчеркнул необходимость размещения в Черном море, на постоянной основе, существенного контингента военных кораблей НАТО. Это является жизненной необходимостью, на фоне несравнимого потенциала ВМФ РФ с потенциалом флота любой другой страны, имеющей выход к Черному морю.

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И совершенно не удивлюсь, если в скором времени именно такое решение и будет принято. Поскольку одними только наблюдательными функциями фактора сдерживания не добиться. Полноценное же присутствие как разведывательных, так и ударных кораблей, приведет баланс сил в надлежащее состояние.

Так же, напомню, что 1 апреля в порт Одессы вошли 2 боевых корабля НАТО - канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
США
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Попов Гергій
Попов Гергій
Все це вже немає ніякого значення. Україньці запечатали гівном все, що було зроблено за останні 5 років! Все. фініта ля комедія! 22 квітня починається всемалороскій 95 квартал! Вітаю вас, ХОХЛИ!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
В итоге соседи по глобусу будут посылать своих моряков на провокации в надежде, что добрая НАТА их защитит от кровавого Мордора, пока в Незалежной совсем морячки не закончатся! Ну и правильно, пусть там в российских тюрьмах харчуются, всё ж економия бюджета!
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