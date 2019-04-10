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Злий одесит
Злий одесит
Український блогерВсі статті автора

Кремль как никогда “озолотился”

6.1тЧитати матеріал російською

Шестой день в Ливии продолжается операция "Триполи", организованная маршалом Халифой Хафтаром с целью захватить столицу страны, занимаемую прозападными силами. И этот пятый день новой гражданской войны подстегнул цены на нефть, которые обновили полугодовой максимум.

Стоит заметить, что Халифа Хафтар в ходе этой операции пользуется поддержкой российских военных. В частности, осенью 2018 года он даже приезжал в Москву, для личной встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и Евгением Пригожиным, отвечающим за частную военную компанию “Вагнер”, имеющей богатый опыт на Донбассе, Центральноафриканской республике, а сейчас так же присутствующей и в Венесуэле.

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Россия может закончиться внезапно

За это время российские военные на территории Ливии успели не только обустроить военные базы в городах Тобрук и Бенгази, но и обеспечить прикрытие страны с неба комплексами С-300, а по некоторым данным даже разместили КР “Калибр”.

В минувшее воскресенье, на фоне неистового роста цен на черное золото, Великобритания подала резолюцию в Совет Безопасности ООН направленную к силам Хафтара остановить боевые действия, но, как это ни странно, Россия её заблокировала.

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Неужели Путин отказался от использования лжи?

И вот казалось, в правду, зачем какие-от резолюции? Ведь за 5 дней боевых действий в Ливии Кремль как никогда “озолотился”. Посудите сами.

Нефть превысила отметку в $70 за баррель. Акции российских нефтяных компаний выросли “Татнефти” +1,9%, “Система” +1,5%, ФСК ЕЭС +1,4%, “Газпром” +1%. Даже рубль, не смотря на распродажу Пенсионным фондом Норвегии российских облигаций федерального займа, демонстрирует рост по отношению к доллару.

Похоже, Россия нашла новое лекарство от кризиса. И как это уже привычно, замешано оно на крови.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Лівія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Так шо нам.......ЗАВИДОВАТЬ , чи Шо?
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0
1
Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
А кто-то еще верит,что кремль воюет за "русский мир",защищает русскоговорящих,освобождает страждущих и угнетённых. Бабло...бабло и ещё раз бабло. Россияне по всему миру гибнут за бабло газпрома...."Не хочу я быть инженером,я хочу быть акционером ОАО Газпром"
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Зачем Запад бомбил Ливию? ...Россия ничего не "находила", ибо не была инициатором очередного ливийского кризиса. ...Автор хотел, чтобы РФ действовала против своих интересов?
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Spiridonov Alexandr, ...Можливо, у вас в Росії, мовлять саме так. Тобі видніше! ;-((
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Levitskiy Mikhail, В своих интересах ? Как говорят у вас в россии - заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет.
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