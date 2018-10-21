Злидні, приниження та п'ять шлюбів: як склалася доля доньки Сталіна

Улюблена донька Йосипа Сталіна Світлана Аллілуєва прожила насичене на романи і шлюби життя.

Як повідомляє Star Hit, її називали "принцесою СРСР", а з дитинства родичка диктатора була оточена любов'ю й увагою знаменитого батька, який навіть ввів систему "наказів", щоб дівчинка могла вимагати, що завгодно.

Аллілуєва закохувалася у хлопчиків, які часто не могли відповідати їй взаємністю. Це було пов'язано в тому числі з острахом зв'язуватися із дитиною вождя. Перші серйозні стосунки у неї були з сином Лаврентія Берії Серго. Однак, коли Сталін охолов до його батька, то заборонив доньці відвідувати їхній будинок.

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Пізніше її пов'язували відносини зі сценаристом Олексієм Каплером. Вони щиро кохали один одного, але тема інтиму не піднімалася. Розрив стався через необережність Каплера, який приніс Аллілуєвій англійський журнал зі статтею про її матір. У матеріалі йшлося, що жінка померла не від апендициту, а покінчила із собою. Це викликало справжнє потрясіння у доньки Сталіна, через що вождь заслав залицяльника у Сибір.

Офіційним першим чоловіком став Григорій Морозов, від якого Аллілуєва народила сина Йосипа. Він хотів 10 дітей, через що жінка зробила чотири аборти. Шлюб тривав недовго. Пізніше донька Сталіна вийшла заміж за працівника партії Юрія Жданова, від якого народила доньку Катерину. Але із ним також не склалося.

Світлана Аллілуєва і Григорій Морозов

Після смерті батька вона почала проявляти інтерес до політики і познайомилася із потрібними людьми в урядових колах. Незабаром Аллілуєва вийшла заміж за Джона Ріда Сванідзе, сім'ю якого репресував її батько. Вони прожили в шлюбі два роки.

Сванідзе в дитинстві

Після нового потрясіння вона лікувалася у кремлівської клініці, де познайомилася із громадянином Індії Браджеш Сінгхом. Незважаючи на те, що він був старий, чоловік "навчив її мистецтву любові і позам камасутри". Шлюб перед його смертю так і не вдалося укласти через партію, але ніхто не перешкоджав ховати його на батьківщині, куди й відправилася Аллілуєва, провівши там декілька років.

Світлана Аллілуєва

Після цього жінка раптово прийшла у посольство США і попросила притулку. У Штатах вона вийшла заміж за підприємця Вільяма Пітерса і стала називати себе Ланою Пітерс. Там вона видала книгу про батька, за що отримала 1,5 мільйона доларів. Але майже всі гроші жінка витратила на будівництво ранчо, яке розорило чоловіка. У шлюбі в них народилася дівчинка Ольга.

Через декілька років Аллілуєва опинилася у злиднях і на межі виживання, тому була змушена звернутися до радянського уряду. Їй дозволили повернутися на батьківщину, де її чекав холодний прийом сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аллілуєва померла у США в 2011 році. Вона страждала від раку товстої кишки.