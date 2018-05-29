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ПолітикаЕкономіка

Злегка промахнулися: у Росії замість свого прогресу випадково показали український

13.6тЧитати новину російською

Російські пропагандисти похвалилися тим, що незабаром у Санкт-Петербурзі запустять швидкісну трамвайну мережу, використовуючи при цьому фото з Києва.

Помилку помітили користувачі мережі. Так, на сторінці Rig Sec у Twitter був показаний аналогічний знімок, який зроблений у столиці України.

На фото - львівський низькопідлоговий трамвай "Електрон", який запустили у київській Борщагівці.

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"У них усе, чим вони можуть пишатися - крадене. Що вже через трамвай дивуватися?" - пишуть користувачі у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі російської пропагандистської програми "60 хвилин" телеведуча Ольга Скабеєва "підколола" лідера кримських окупантів Сергія Аксьонова.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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