Злегка промахнулися: у Росії замість свого прогресу випадково показали український

Російські пропагандисти похвалилися тим, що незабаром у Санкт-Петербурзі запустять швидкісну трамвайну мережу, використовуючи при цьому фото з Києва.
Помилку помітили користувачі мережі. Так, на сторінці Rig Sec у Twitter був показаний аналогічний знімок, який зроблений у столиці України.
На фото - львівський низькопідлоговий трамвай "Електрон", який запустили у київській Борщагівці.
"У них усе, чим вони можуть пишатися - крадене. Що вже через трамвай дивуватися?" - пишуть користувачі у коментарях.
Дивно, коли в РФ пиздят картинки з Києва, щоб розповісти про прогрес в своїй країні pic.twitter.com/Rfc67YgFuD- Rig Sec 🇧🇪 (@Rigsector) 28 травня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі російської пропагандистської програми "60 хвилин" телеведуча Ольга Скабеєва "підколола" лідера кримських окупантів Сергія Аксьонова.
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