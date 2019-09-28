Зізнався Лаврову? ЗМІ знайшли заяву Трампа, яка ставить під загрозу США

Західні ЗМІ оприлюднили скандальну заяву президента США Дональда Трампа, який зізнався, що його не турбує можливе втручання РФ у президентські вибори, оскільки Сполучені Штати "робили те ж саме в інших країнах".

Це сталося ще у 2017 році в Овальному кабінеті, на зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим і колишнім російським послом Сергієм Кисляком. Але цю інформацію газета The Washington Post з посиланням на трьох інсайдерів розповсюдила тільки зараз.

Як повідомляють журналісти, Білий дім намагався захистити висловлювання президента від оприлюднення.

ЗМІ знайшли заяву Трампа, яка ставить під загрозу США Газета.ру

Джерела заявляють, що меморандум за підсумками зустрічі обмежили у доступі. Він був відкритий тільки для декількох посадових осіб, які мали високий рівень довіри.

Нагадаємо, що у травні 2017 року у США почалося розслідування про можливе втручання РФ у вибори американського президента, які пройшли в 2016 році. Куратором справи виступив спеціальний прокурор Роберт Мюллер. У березні 2019 року генпрокурор США Вільям Бар заявив про завершення розслідування. Слідство показало, що в ході справи були виявлені численні спроби представників Росії вплинути на вибори президента США, про які знали у штабі Дональда Трампа. Сам спецпрокурор Мюллер не зміг заявити про змову, оскільки не зміг надати достатню кількість доказів.

У липні представники Демократичної партії спробували запустити процедуру відсторонення Дональда Трампа від влади. Але в ході голосування ініціативу не підтримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США засекретили розмову Трампа і Путіна. Це сталося після скандалу із Зеленським.

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