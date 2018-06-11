Зітре з лиця землі: кліматологи попередили про бурхливі стихії

Кліматологи, проаналізувавши метеорологічні дані за півстоліття, попередили про критичне підвищення ризику смерчів і шквалів.

Особливо це стосується середньої смуги, чорноморського узбережжя, півдня Далекого Сходу, передає РІА Новини.

При цьому прогнозується збільшення ризику не тільки смерчів, а взагалі небезпечних конвективних явищ, включаючи зливи, гради, шквали.

"Це пов'язано з підвищенням температури повітря, вологості. Для смерчу важливий ще поворот вітру. Найбільш сильні смерчі виникають поруч з холодним фронтом, тому що там формується суперкоміркова хмара, закручується повітря і утворюється воронка", - заявив один із авторів моделі прогнозу смерчів Олександр Чернокульскій .

Відзначається, що якщо саму загрозу смерчу метеорологічні моделі визначають непогано, то передбачення конкретного місця удару поки викликає проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом світ усе частіше піддається дії аномальних природних явищ, які не завжди можна однозначно пояснити.