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Зіткнення катерів у Будапешті: знайдено тіла загиблих туристів

1.1тЧитати матеріал російською

Вперше за п'ять днів після зіткнення двох теплоходів на Дунаї в Будапешті рятувальникам вдалося знайти тіла загиблих туристів.

Так, 3 червня з Дунаю витягли тіло чоловіка, його знайшли на відстані понад 100 км униз за течією в регіоні Бач-Кишкун, пише Index.hu.

Імені загиблого поки не назвали, але за даними угорських ЗМІ — це корейський турист віком приблизно 60 років.

Зіткнення теплоходів на Дунаї

Зіткнення теплоходів на Дунаї

NewsNow360

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Зіткнення катерів у Будапешті: знайдено тіла загиблих туристів

Крім того, водолази дістали з води тіло жінки. Її знайшли в уламках прогулянкового теплохода, які лежать на дні Дунаю поблизу мосту Маргіт, де сталася аварія.

Пошукова операція триває. Постійні дощі й сильна течія заважали водолазам проводити роботи. Багато з тіл, як вважають, досі залишаються усередині затонулого теплохода.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 травня в столиці Угорщини Будапешті на річці Дунай затонув катер, на борту якого перебували 32 особи.

  • За штурвалом річкового теплохода Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим катером Hableany ( "Русалка"), був громадянин України.

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Місце
УгорщинаБудапешт
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леня зе
леня зе
так шо МИД уже опротестовал арест душегуба-капитана в ЕСПЧ обратились.😂
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