Зірвано найбільший джекпот в історії європейських лотерей

11 грудня в міжнародній лотереї EuroMillions виграли рекордний джекпот за все її існування – 200 мільйонів євро. Переможцем став житель Франції.

Як пише видання Le Parisien, його ім'я поки невідомо. Для того, щоб отримати виграну суму у француза є 60 днів.

Відзначається, що переможними виявилися 5 з 50 цифр – 6, 9, 13, 24 і 41, а також два "щасливих зіркових номера" – 3 і 12.

Видання також підрахувало, що володар 200 млн євро зможе, наприклад, купити собі два літаки Airbus A320, більше 4 тисяч золотих злитків, 2430 ночей у найдорожчому готельному номері в світі або 12 гіперкарів Bugatti's The Black Car.

Як зазначається, це найбільший виграш в історії європейських лотерей. Попередній рекорд в 190 млн євро був зафіксований у Великобританії в 2019 році.

Лотерея EuroMillions з'явилася у 2004 році. ЇЇ вважають найбільшою лотереєю, яку проводять у Великобританії, Ірландії, Франції, Іспанії, Португалії, Бельгії, Люксембурзі, Швейцарії та Австрії. Стандартний квиток у більшості країн коштує 2,5 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Австралії виграла 737 тисяч доларів, граючи в лотерею протягом 20 років. Виграш вона планує розділити з синами.