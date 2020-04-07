Зірвані дахи і повалені дерева: Казахстан у квітні накрила потужна снігова буря. Фото і відео

Північ Казахстану у вівторок, 7 квітня, несподівано накрила потужна буря. Через негоду жителі декількох міст залишилися без води, електрики і тепла, а будинки – без дахів.

Зокрема, штормовий вітер до 30 метрів за секунду, дощ і сніг спіткали велику частину Костанайської і Акмолинської областей, повідомляє Tengrinews.kz (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"У Кокшетау через сильний вітер трапився частковий зрив покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа зриву становила 700 квадратних метрів. Жертв і постраждалих немає. Силами місцевих виконавчих органів та ДНС області проводяться роботи з розбору конструкцій", – йдеться у повідомленні.

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

Також наголошується, що в деяких районах міста трапилося пошкодження покрівель чотирьох житлових будинків, двох адміністративних будівель, 10 павільйонів зупинок, чотирьох рекламних конструкцій. Крім цього, буря повалила й декілька дерев.

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

За словами синоптиків, зміна погоди пов'язана із зіткненням холодних і теплих повітряних мас. На 8 квітня в Акмолинській області Казахстану оголосили штормове попередження.

Казахстан накрила потужна буря t.me/rt_russian

Казахстан накрила потужна буря t.me/rt_russian

Казахстан накрила потужна буря t.me/rt_russian

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

Казахстан накрила потужна буря tengrinews.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ вранці в неділю, 22 березня, несподівано для кінця цього місяця замело снігом. Жителі столиці почали публікувати в мережі вражаючі кадри аномальної погоди.

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