Зірвалися з обриву: у Грузії на Різдво в ДТП загинули діти

У вівторок, 25 грудня, в Грузії автомобіль з дітьми зірвався з обриву, в результаті чого п'ять школярів загинули на місці.

Як повідомляє "Грузія Онлайн", аварія сталася біля села Хала Кобулетського району. Загиблим було близько 17 років, четверо з них навчалися в 11-му класі.

Попередньо встановлено, що машина зірвався з висоти 10 метрів. Рятувальникам довелося діставати тіла з обриву, тіла загиблих доставили в прозектуру для повного встановлення особистості.

При цьому "Новини Грузії" пишуть, що авто, на якому їхали підлітки, впало з дороги в ущелину річки в 30 км від Кобулеті. За даними з місця подій, машина втратила керування, з'їхав з траси і зірвалася з висоти 50 метрів. Рятувальники дістали з машини кілька сумок зі шкільними підручниками. Не виключено, що підлітки вирішили поїздкою на автомобілі відзначити початок канікул в школі.

Через трагічний нещасний випадок мерія міста Батумі відклала намічене на сьогодні урочисте відкриття новорічної ялинки і запланований концерт. Грузинська поліція почала розслідування аварії.

ДТП Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Грузії сталася масштабна ДТП – перекинувся мікроавтобус з військовослужбовцями, в результаті чого 14 солдатів отримали травми різного ступеня тяжкості.

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