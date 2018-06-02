"Зірка Смерті": в Великобританії на відео потрапило НЛО

У Великобританії 30-річному Джеймсу Голдману вдалося зняти на відео загадковий літаючий об'єкт.

Як повідомляє Daily Mirror, він нагадує "Зірку смерті" із саги "Зоряні війни".

За розповідями чоловіка, загадковий об'єкт у вигляді білої металевого кульки висів на висоті близько 300 метрів. Це був не літак, і він летів дуже низько, щоб опинитися супутником. На дрони, відзначає Голдман, об'єкт теж був не схожий.

"Зірка смерті"

Експерти поки не знають, що саме потрапило в об'єктив Голдмана. Уфолог Гері Хезелтін схильний вважати, що житель Лідса став свідком аномального явища.

скріншот

"Це цікавий матеріал, і, судячи з інформації, наданої очевидцем, це дійсно щось аномальне", - заявив він.

Відзначається, що Голдман раніше не вірив в існування прибульців і скептично ставився до повідомлень про НЛО. Тепер він планує переглянути свої погляди на цей рахунок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США чоловік зафіксував на фото архангела.