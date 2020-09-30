Зі столиці Азербайджану людей відправляють на фронт автобусами. Ексклюзивне відео OBOZREVATEL

У столиці Азербайджану проходить мобілізація – чоловіків відразу з військкоматів відправляють на автобусах на фронт.

Про те, що відбувається зараз в Баку розповіла кореспондентка OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Автобуси заповнюються з 6:00 до 21:00 і відразу ж відправляються на фронт. Деякі чоловіки викликалися добровольцями, деяких призвали до збройних сил.

Біля військкоматів зібралися рідні, які проводжають своїх синів, братів, чоловіків і кажуть, що пишаються ними.

Чоловік, який провів свого 27-річного племінника, заявив, що віддати борг батьківщині – це честь. Він сказав, що сам готовий піти воювати, якщо його призовуть.

ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТІ В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано до сих пір.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що відновлення територіальної цілісності країни є єдиною умовою повернення миру до регіону.

Нагадаємо, що ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану загострилася вранці 27 вересня. Баку і Єреван звинуватили в порушенні перемир'я один одного.