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Журналістка зі Львова, що втекла до Росії, обізвала Україну "країною-терористом"

3.3тЧитати новину російською

Проросійська журналістка Олена Бойко, яка втекла на територію країни-агресора зі Львова, цинічно висловилася про Україну, назвавши її "державою-терористом" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перебіжчиця заявила, що всі російські громадяни, які їдуть туди, нібито є потенційними жертвами вигаданих розправ. Свою пропагандистську промову вона озвучила в ефірі програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ.

"Всі громадяни Росії, які їдуть в Україну повинні писати, що усвідомлюють, що їдуть в державу-терориста. І якщо їх там шльопнуть, претензій не пред'являти. Він (громадянин Росії. - Ред.) повинен розуміти, що їде як потенційний небіжчик" , - озвучила загрозливий фейк поплічниця окупантів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бойко образила українців Криму, заявивши, що їх легко вирахувати за "дебільним виразом обличчя".

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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