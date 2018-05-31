Журналістка зі Львова, що втекла до Росії, обізвала Україну "країною-терористом"

Проросійська журналістка Олена Бойко, яка втекла на територію країни-агресора зі Львова, цинічно висловилася про Україну, назвавши її "державою-терористом" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Перебіжчиця заявила, що всі російські громадяни, які їдуть туди, нібито є потенційними жертвами вигаданих розправ. Свою пропагандистську промову вона озвучила в ефірі програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ.
"Всі громадяни Росії, які їдуть в Україну повинні писати, що усвідомлюють, що їдуть в державу-терориста. І якщо їх там шльопнуть, претензій не пред'являти. Він (громадянин Росії. - Ред.) повинен розуміти, що їде як потенційний небіжчик" , - озвучила загрозливий фейк поплічниця окупантів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бойко образила українців Криму, заявивши, що їх легко вирахувати за "дебільним виразом обличчя".
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