Журналістка, яка взяла у Путіна інтерв'ю, загриміла в расистський скандал

Телеведуча Мегін Келлі, відома завдяки інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним, була звільнена з NBC News через расистський скандал.

Про це повідомляє видання TMZ. Тепер вона вимагає солідну компенсацію.

Причиною звільнення стали репліки Келлі в ефірі її програми Today Show 23 жовтня. Вона поскаржилася, що зараз білі люди, зробивши на Хеллоуїн грим-блекфейс (вид театрального гриму, який використовувався коміками для карикатурного зображення чорношкірих) обов'язково зіткнуться з проблемами через несхвалення з боку громадськості. Журналістка зазначила, що в її дитинстві все було зовсім не так.

Пізніше Келлі вибачилася в прямому ефірі за свої слова і сказала, що була неправа. Незважаючи на вибачення, керівництво NBC вирішило не продовжувати з телеведучою подальшу співпрацю. Її програма не вийшла в прямий ефір в четвер, замість неї показали повтор від 31 серпня.

За даними TMZ, річна зарплата інтерв'юера становила $25 млн, до завершення трирічного договору з телеканалом залишався рік і 10 місяців. За розірвання контракту Келлі зажадала з телеканалу $50 млн.

Мегін Келлі в 2014 році увійшла в список "100 найвпливовіших людей" за версією Time. У РФ вона двічі брала інтерв'ю у Володимира Путіна, в червні 2017 року було модератором на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму за участю президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський журналіст поїхав в Росію після інтерв'ю з Путіним.