Журналістка OBOZREVATEL разом із колегами потрапила під обстріл в Азербайджані. Ексклюзивне відео

Кореспондентка OBOZREVATEL разом з іншими журналістами потрапила під обстріл в азербайджанському селі Тертер.

Війська Вірменії вели вогонь по селу з "Градів" і 120-мм мінометів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кореспондентці OBOZREVATEL вдалося сховатися від обстрілів.

Також є інформація про щонайменше одного пораненого місцевого жителя під час обстрілів. Даних про постраждалих журналістів поки немає.

Журналісти сховалися після обстрілу.

За словами помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджієва, о 14:10 по Тертеру було випущено приблизно дві тисячі снарядів.

Під обстріл потрапили журналісти, зокрема й кореспондентка OBOZREVATEL.

Село Тертер розташоване по лінії фронту, поряд із Нагірним Карабахом, однак поблизу нього немає азербайджанських збройних сил.

Військові Вірменії вели обстріл по селу Тертер. Google Maps

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта військового конфлікту навколо Карабаху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збройні сили Вірменії вже обстрілювали село Тертер. Тоді було знищено кілька будинків і випущено близько 400 мін. Станом на 1 жовтня в населеному пункті було вбито 16 мирних жителів, 55 людей отримали поранення.