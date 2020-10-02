Журналістка OBOZREVATEL разом із колегами потрапила під обстріл в Азербайджані. Ексклюзивне відео
За даними Азербайджану, по селу Тертер було випущено приблизно дві тисячі снарядів
Військові Вірменії застосували "Град" і 120-мм міномети
Кореспондентка OBOZREVATEL разом з іншими журналістами потрапила під обстріл в азербайджанському селі Тертер.
Війська Вірменії вели вогонь по селу з "Градів" і 120-мм мінометів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Також є інформація про щонайменше одного пораненого місцевого жителя під час обстрілів. Даних про постраждалих журналістів поки немає.
За словами помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджієва, о 14:10 по Тертеру було випущено приблизно дві тисячі снарядів.
Село Тертер розташоване по лінії фронту, поряд із Нагірним Карабахом, однак поблизу нього немає азербайджанських збройних сил.
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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збройні сили Вірменії вже обстрілювали село Тертер. Тоді було знищено кілька будинків і випущено близько 400 мін. Станом на 1 жовтня в населеному пункті було вбито 16 мирних жителів, 55 людей отримали поранення.