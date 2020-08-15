Журналіст заявив про присутність сербських військових в Білорусі. Фото

Після виборів в Білорусі були присутні військові з Сербії, які могли брати участь в придушенні протестів.

Про це заявив білоруський журналіст Францішак Вячорка в Facebook. Він також опублікував фото, зроблені в Мінську та Бресті, на яких нібито зафіксовані бійці Сербського підрозділу спеціальних операцій.

Фото - фейсбук Францішака Вячорки

"Я провів невелике розслідування, схоже, що сербський спецназ був присутній і міг брати участь в розгоні протесту в Білорусі. В Бресті також були помічені сербські солдати", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 серпня Олександр Лукашенко провів нараду, де обговорив ситуацію в країні і зателефонував голові РФ Володимиру Путіну.