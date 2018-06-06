В последнее время Путин практически не покидал пределы РФ и это уже стало подозрительным и комментировалось самыми различными версиями, от варианта, что в лице Путина, мы наблюдаем двойника и до более детективной версии о том, что ему могут сплести лапти и упрятать в тюрягу. Скорее всего, дело обстоит намного прозаичнее. Токсичность этого персонажа преодолела порог безопасности и любые контакты с ним рассматриваются в свете карьерных и репутационных издержек, поскольку в отличие от Московии, на Западе руководители государств избираются путем голосования, а не дешевого порнографического шоу, показанного Путиным.

Но в любом случае, слухи ходят разные и Путину надо отвечать на смешки за спиной, типа: "Слабо?". В общем, надо показать челяди, что он еще может поехать в Европу и уже анонсирован его визит в Австрию.

Обычно перед визитом в какую-то страну, в рамках подготовки этого визита, руководитель страны дает интервью местному журналисту, который очень свободен в выборе своих вопросов. Это не пресс-конференция, где секретарь может манипулировать журналистами и кому-то не дать вопроса вообще, и не специально организованное интервью, когда с тщательно выбранным журналистом предварительно оговорен перечень вопросов, которые будут заданы, но главное – согласован перечень тем, вопросы по которым задаваться не будут ни при каких обстоятельствах. Так что интервью изначально было не очень приятным для Путина, но делать нечего, холуям надо показывать отважного мачо, который вот поехал в Австрию и все тут.

Откровенно говоря, Австрия уже давно превратилась в некий отстойник для российских толстосумов. Они давно и крепко там окопались еще со времен совка, когда там функционировала одна из самых мощных совковых резидентур ГРУ, о чем писал Виктор Суворов. В отличие от Германии, где нужные связи и каналы поступления информации были получены от Штази, в Австрии все делали самостоятельно и потому архивы российских спецслужб вполне позволяют чувствовать себя спокойно в спокойной Австрии, а на фоне их работы и денежные мешки – тоже вольготно там чувствуют себя. А кроме того, Австрия никогда не тянет на себя одеяло и не гнет свою линию. Она представляет собой лайт версию Швейцарии, где тишина и спокойствие являются одной из главных ценностей страны.

От интервью австрийского журналиста мы не ожидали ничего острого и существенного именно по этой причине, но как теперь понятно – ошиблись.

Корреспондент ORF Армин Вольф просто порвал старика, как Бобик грелку. Мы не станем давать ссылки на полный текст этого интервью, ибо просто брезгуем приводить кремлевские адреса, и не видим смысла подробно разбирать это интервью, просто отметим несколько интересных моментов.

По тому, как себя вел Путин с журналистом, не отпускало впечатление, что журналист общается с уркой рецидивистом, который не говорит, а "базарит" и выкручивает разговор в нужное направление, специально обходя острые темы или избегая определенных слов. Насколько можно понять из хода интервью, Вольф оказался в шоке от того, что высшую должность страны может занимать подобная мразь. Он сначала аккуратно, а потом все настойчивее обрывал Путина, когда тот "сползал с темы" и вместо ответа на поставленный вопрос, пытался ответить черте что. Оно и понятно, перед интервью он отработал некоторые защитные маневры на самые неудобные вопросы и каждый раз, когда возникал вопрос на скользкую тему, старательно придерживался домашних заготовок. Но дело в том, что журналист оказался битым парнем и очень скоро понял суть происходящего и дальше – ставил вопросы таким образом, что прямо применить заготовку не получалось и перед зрителем предстал путин, изворачивающийся как уж на сковородке. Откровенно говоря, не припомню, чтобы Путин кому-то говорил о том, чтобы его не перебивали. А тут это было почти постоянно. Вольф макал Путина носом в его слова или его поступки, которые он осуждает в чьем-то другом исполнении.

В общем, на экране был престарелый урка, который пытается "отпетлять" от следователя и не больше. Там не было ни интеллекта, ни вдохновения, ни харизмы, а только желание избежать уличения в преступлениях. Особенно понравились два момента, когда пустота этого персонажа оказалась бездонной. Первый – касался Крыма и когда Путин закончил свой бред о том, что военные-не военные РФ принимали-не принимали участие в устройстве "референдума", журналист оборвал старика и просто сказал, что этот цирк не имеет юридической силы и когда Путин вспомнил про самоопределение и про ООН, Вольф вспомнил про Чечню и Дагестан. Тут заготовленный текст уже кончился и дед погнал про ИГИЛ.

А второй момент, когда журналист задал вопрос о 20 годах у власти и что это не слишком вяжется с принципами демократии, Путин рассказал, что он и есть демократия, а для убедительности, привел Украину, чтобы показать, к чему приводит противоположная крайность.

Этот момент особенно ценен, ибо показывает истинную харю этого преступника. Да, Украина пресекла то, что устроил у себя Путин. У нас две каденции высидел только Кучма и то – с трудом, а этот планирует уйти из Кремля вперед ногами. Собственно, на прямой вопрос о том, что поговаривают, что уже создается инициативная группа, которая имеет целью вечное правление Путина, тот ответил, что слухами не интересуется. Примерно так поначалу он рассказывал и про Крым, мол – слухи все это и он их не слушает, а оно – вон как оказалось.

А россиянам из этого интервью следует сделать один простой и слегка – арестантсткий вывод. Они сделали свой окончательный выбор уже давно, когда проглотили рокировку Путина и Медведева. На самом деле, это было вот что. Не дай бог никому оказаться в застенках, но тот, кто в теме – знают следующую схему, которую осуществил Путин со всем населением своей страны.

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Итак, известно, что арестанты в СИЗО сами себя обслуживают во всех бытовых вопросах, в частности – стирают свои вещи. Так вот, если кто-то занимается стиркой и к нему подойдет сокамерник с предложением простирнуть его какую-то мелочь, надо понимать, что это – один из арестантских тестов, который укажет на твое место. Причем, предложение будет сделано в самой безобидной форме, мол – все равно ты уже стираешь или будет рассказана легенда о том, что предлагающий никак не может сам себе постирать прямо сейчас. Если будет получено согласие, то можно быть уверенным, что очень скоро такому арестанту принесут стирать шмотье уже половина камеры. Если он попытается отказаться, то ему очень быстро пояснят, что самому себе стирать не западло, а кому-то еще стирают "прачки" и если ты стирал уже кому-то, то попробуй обосновать, почему кому-то стираешь, а кому-то – нет. И все, арестант определил свое место до момента, пока не выйдет из цугундера. Это – старые правила, которым уже невесть сколько лет, но они работают и сейчас. Путин – в курсе этих дел и понимает, что это – элемент экстремальной психологии.

Так вот, в случае с рокировкой был простой, но зримый тест на то, что из себя представляет население – тварь дрожащая или право имеет. Если бы тогда поднялись все эти деятели, которые сейчас доказывают, какие они борцы с режимом, то еще вопрос, прошел бы этот тест и вернулся ли Путин после Медведева в свое кресло. Но сглотнули все, включая любую фамилию из ныне живых российских "оппозиционеров". А тест был простым. В то время шли шальные деньги от повышающихся цен на углеводороды и население действительно стало немного жить богаче. И вопрос был поставлен примерно так: готовы ли вы стать на панель за крохи с барского стола? Население дружно ответило – да!

С этого момента все до единого россияне, может быть кроме единиц, которых уже нет в живых, сделали свой выбор. Не хочу здесь приводить фамилий "оппозиционеров", которые сейчас поют песни, пишут стишки, рисуют карикатуры или с умным и задумчивым видом ваяют некие "творческие вечера", где рассказывают об отвратительной власти – сглотнули вместе со всей остальной публикой. Мало того, самые отъявленные из них – ездили в Кремль и на загородные корпоративы первых лиц, брали за них деньги, веселились и резвились. Каждый читатель может взять любую, на выбор, фамилию такого россиянина и посмотреть на его отношение с его властью в 2008 году, до агрессии в Грузию. Все были довольны и веселы. А ведь в этот момент они уже согласили постоять на панели, за весьма скромные ништяки. А заднего пути уже нет.

И вот теперь мы наблюдаем Путина для внешнего и для внутреннего употребления. Если с внешним Путиным все сложно и с каждым днем – все сложнее, то с Путиным для своих холуев – все понятно. При любом поднятии перьев, Путин им напоминает, что все вы – шалавы и вы сами выбрали себе эту стезю, а шалавам нечего возвышать голос в принципе. Стойте на панели и работайте за цену, которую укажет бандерша.

Не удивительно, что очень скоро пресс-служба Путина стала сигнализировать Вольфу об окончании интервью и он задал последний существенный вопрос о том, что собирается делать Путин после окончания уже этого президентского срока: уйдет из политики или снова станет премьер-министром. И далее прозвучал вопрос-ответ, который показывает все, что тут происходило.

Путин спросил Вольфа:

— А как вам бы хотелось?

На что Вольф ответил:

— Это не имеет никакого значения. Мне интересно, что вы хотите?

Дальше прошло нескольких пустых фраз и стало понятно, что интервью закончилось и Путину просто нечего ответить на действительно важные вопросы.

В общем, население РФ, превратившееся в шлюх, достойно такого руководителя, они его даже могут канонизировать при жизни, это уже ничего не изменит.