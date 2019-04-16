"Розпач змінила віра": в Парижі назвали орієнтовні терміни відкриття Нотр-Дама

Собор Паризької Богоматері у Франції, який 15 лютого сильно постраждав від пожежі, скоріш за все, зможуть відкрити для відвідувачів приблизно через п`ять років.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив Андрій Шкіль – український журналіст, який проживає у Франції. Він розповів також про емоції, які пережили французи – очевидці трагедії.

"Думаю, п`ять років – це той оптимальний термін, коли вже можна буде відвідувати Нотр-Дам. Для відвідувачів собор можуть відкрити у той час, коли буде проводитися реставрація. Знаєте, у ту ніч я майже не спав, простояв біля собору до четвертої години ранку. Атмосфера серед людей була неймовірна – відчай і горе змінилися вірою, що все-таки собор буде відбудовано. Це відчуття підхопив і президент Франції Еммануель Макрон", – сказав журналіст.

Французькі правоохоронці вже озвучили версію, що це було не навмисним підпалом, а недбалістю, нагадав Шкіль. Там додали, що саме реставраційні роботи стали причиною пожежі.

"Це найбільша реставраційна робота, яка була за останні 800 років існування собору. Її запланували заздалегідь, була проведена підготовка, виділялись кошти, забезпечувалась охорона. Ці реставраційні роботи і стали причиною пожежі. Це зрозуміло, тому що вогонь поширився з даху, саме в тому місці, де завершили роботу реставратори. У прокуратурі вже повідомили, що це не було навмисним підпалом, швидше за все, це була недбалість. А чи вона була злочинна, це вже будуть визначати пізніше", – сказав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 15 квітня, в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку повністю змогли загасити лише через 12 годин. За оцінками реставраторів, на реконструкцію Нотр-Даму, який був сильно пошкоджений під час пожежі, знадобиться декілька сотень мільйонів євро.

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