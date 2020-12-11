Журнал Time дав звання 'Людина року' Байдену і Харріс

Обраний президент США Джо Байден і його напарниця, перша віце-президент жінка Камала Харріс отримали звання "Людина року" 2020 по версії американського журналу Time.

Видання зазначає, що 78-річний політик набрав найбільшу в історії країни кількість голосів на президентських виборах.

"За зміну американської історії, за демонстрацію того, що сили співчуття більше, ніж люті, за те, що вони поділяють бачення зцілення в скорботних світі, Джо Байден і Камала Харріс стали Людиною року за версією Time в 2020 році", – написав головний редактор Time Едвард Фельсенталь.

Нагадаємо, що кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден стане 46-м президентом Сполучених Штатів. Байден поки не став президентом: колегія вибірників офіційно обере голову США тільки 14 грудня.

Як відомо, Байден вісім років займав пост віце-президента в адміністрації Барака Обами, а перед цим більше 35 років представляв в сенаті Конгресу США штат Делавер. На момент інавгурації, яка запланована на 20 січня 2021 року Байдену буде 78 років – він стане найстаршим президентом в історії США. Крім того, Байден став першим в історії виборів в США, хто набрав більше 80 млн голосів виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американський журнал Time в 2020 році вперше вибрав "Дитину року". Таке звання було присвоєно 15-річній дослідниці у сфері високих технологій Гатанджалі Рао.