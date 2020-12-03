Жорсткий карантин у країнах Європи дав позитивні результати: чого варто повчитися Україні. Інфографіка

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
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Зволікання влади коштуватиме тисяч життів

Жорсткий карантин, який вводили країни Європи, уже дав свої результати. Однак влада України досі не визначилася з датою введення локдауну.

За останній місяць темпи захворюваності на коронавірус (COVID-19) у Європі сповільнилися, також впала смертність (щоб подивитися інфографіку з даними на 30 листопада, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, регіони Італії, де локдаун було оголошено з початку листопада – Калабрія, Ломбардія, П’ємонт та інші, – змогли досягти суттєвих успіхів у зменшенні захворюваності та смертності від коронавірусу, тож із 29 листопада ці області переведено з "червоної" зони до "помаранчевої" – з відповідним послабленням обмежень.

Станом на початок грудня в Італії зафіксовано 1,6 млн випадків COVID-19, усього померли 46 тис. осіб, відсоток смертності – 2,8%.

Зростання захворюваності на COVID-19 в Італії та Австрії
Зростання смертності від COVID-19 в Італії та Австрії

У Франції локдаун оголошено на всій території з 28 жовтня, вихід з обмежень проводять у три етапи – 28 листопада, 15 грудня та 20 січня, коли країна має повернутися до звичного життя.

23 листопада видання Le Figaro констатувало, що епідемічна ситуація після впровадження обмежень суттєво поліпшилася, циркуляція вірусу помітно сповільнилася. І якщо на початку введення обмежень на кожні 100 тисяч населення випадало 500 пацієнтів із коронавірусною хворобою, то наприкінці листопада цей показник стабільно знизився до 158 хворих.

Нині у Франції виявили 2,2 млн інфікованих, померли 52,7 тис. осіб, відсоток смертності – 2,37%.

Зростання захворюваності на COVID-19 у Франції та Іспанії
Зростання смертності від COVID-19 у Франції та Іспанії

У Великобританії локдаун оголошено з 31 жовтня на місяць на всій території Об’єднаного Королівства. Представники системи охорони здоров’я констатували, що епідемія коронавірусу загалом припинила зростати вперше за останні три місяці – від початку другої хвилі. Через обмеження кожен хворий у середньому заражає не більш ніж 1 людину.

Нині в Британії зафіксовано 1,6 млн випадків COVID-19, усього померли 58 тис. осіб, відсоток смертності – 3,5%.

Влада Іспанії з кінця жовтня оголосила про введення режиму надзвичайного стану. Йдеться не про локдаун, а про часткові обмеження. Зокрема, введено комендантську годину з 23:00 до 06:00.

"Половинчастість" не дала змоги отримати очікуваних результатів і знизити темпи поширення хвороби. І вже 29 листопада, коли більшість обмежень було знято, 16 із 42 регіонів Іспанії попросили центральну владу продовжити карантин.

Станом на початок грудня в Іспанії виявили 1,66 млн інфікованих, померли 45 тис. осіб, відсоток смертності – 2,7%.

Зростання захворюваності на COVID-19 у Великобританії та Польщі
Зростання смертності від COVID-19 у Великобританії та Польщі

В Ізраїлі було оголошено локдаун у середині вересня – суворі обмеження з подальшим поетапним виходом, що розтягнеться аж до 21 лютого 2021 року.

Завдяки обмеженням кількість нових захворювань за добу вдалося збити з майже 7 тисяч до 1 тисячі випадків. Однак через послаблення карантину захворюваність прогнозовано знову почне зростати.

Нині в Ізраїлі зафіксовано 337 тис. випадків COVID-19, померли 2865 осіб, відсоток смертності – усього 0,85%.

Зростання захворюваності на COVID-19 в Ізраїлі та Австралії
Зростання смертності від COVID-19 в Ізраїлі та Австралії

В Україні смертність заявляється на рівні 1,68%. Однак дуже сумнівно, що з рівнем вітчизняної медицини реальна смертність нижча, ніж у європейських країнах.

Відсоток смертності країн

Нині в Україні скасували карантин вихідного дня, мотивуючи його "успішністю", а натомість не поспішають нічого вводити.

Існує два можливі варіанти сценарію щодо локдауну в Україні, і другий коштуватиме тисяч людських життів.

Два сценарії розвитку ситуації в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряди країн ЄС знову йдуть на посилення часткового локдауну, навіть попри обнадійливі новини про початок вакцинації проти COVID-19.

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