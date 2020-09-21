Жорсткі затримання і стрілянина: як пройшли недільні протести в Білорусі

У неділю, 20 вересня, в білоруських містах відбулися Марші справедливості проти п'ятого президента Олександра Лукашенка.

Наймасовіша акція відбулася в Мінську, там на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Початок маршу було призначено на 14 годину, але людей із прапорами почали затримувати ще на шляху до місця проведення акції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Силовики з військовою технікою та водометами оточили центр міста і закрили кілька станцій метро. Практично не працював мобільний інтернет.

ОМОНівці заважали формувати великі колони, розсікаючи натовп і затримуючи учасників. Нова тактика служб безпеки призвела до того, що люди стали формувати колони і діставати плакати тільки біля Палацу спорту в центрі Мінська.

Протести пройшли також у Гомелі, Могильові, Гродні і Бресті. Зокрема, в Бресті силовики застосували сльозогінний газ і стріляли в повітря. Також повідомляється, що демонстранти кидали в ОМОНівців пляшки.

У Гомелі всіх протестувальників досить швидко розігнали, було здійснено "точкові затримання". У Гродні в автозак затягли навіть вагітну жінку.

Правозахисний центр "Весна" повідомив, що всього правоохоронці затримали 234 особи, з них 165 – у Мінську і 69 – в інших містах.

Тим часом у мережу виклали імена більш ніж тисячі силовиків, які можуть бути причетні до арештів і побиття мітингувальників. У МВС Білорусі вже пообіцяли знайти і покарати автора списку.

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