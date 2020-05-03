Колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть анексований Крим Україні.

Скандальну заяву політик зробив, коли коментував можливість скасування антиросійських санкцій у період пандемії німецькому виданню "Tagesspiegel".

"Жоден російський президент ніколи не віддасть Крим Україні. Це реальність", – сказав друг Путіна.

Шредер назвав серйозною помилкою твердження, що за допомогою санкцій Росію можна примусити до будь-яких дій.

Герхард Шредер і Володимир Путін РИА Новости

Як писав OBOZREVATEL раніше, колишній футболіст збірної України Євген Селезньов висловив повну підтримку боксеру Олександру Усику, який не визнає військову агресію Росії в Україні.

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