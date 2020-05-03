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3 травня • оновлено в 23:04
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Жоден російський президент ніколи не віддасть Крим Україні - Шредер

19.5т
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Колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть анексований Крим Україні.

Скандальну заяву політик зробив, коли коментував можливість скасування антиросійських санкцій у період пандемії німецькому виданню "Tagesspiegel".

"Жоден російський президент ніколи не віддасть Крим Україні. Це реальність", – сказав друг Путіна.

Шредер назвав серйозною помилкою твердження, що за допомогою санкцій Росію можна примусити до будь-яких дій.

Герхард Шредер і Володимир Путін

Герхард Шредер і Володимир Путін

РИА Новости

Як писав OBOZREVATEL раніше, колишній футболіст збірної України Євген Селезньов висловив повну підтримку боксеру Олександру Усику, який не визнає військову агресію Росії в Україні.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Герхард Шредер Володимир Путін
Місце
Німеччина
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Коментарі
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
если повторять тысячу раз слово,сахар,слаще не станет,Крым проскакали ,возможно навсегда,с точки зрения продолжительности человеческой жизни.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык кто их спрашивать будет? А старая немецкая проститутка зарабатывает на старость.
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Junio Van
Junio Van
Рaгули, не обижу вас, если скажу- слова ,,отдать,, в РОССИИ нетууууууу! )))))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Junio Van, чурка,БУУУУУУДЕТ!
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