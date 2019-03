"Живу з цим болем!" Син жертви "Новачка" написав потужне послання Путіну

Британець Еван Хоуп, син жертви "Новачка", загиблої Дон Стерджесс, написав листа президенту Росії Володимиру Путіну.

Він опублікований у Twittter російського посольства у Великобританії. "Дорогий містере Путін, пройшов майже рік відтоді, як моя мати Дон була вбита "Новачком" у Солсбері, і я, як і вся наша сім'я, досі живу з цим болем. Британська поліція вважає, що за її смерть відповідальні щонайменше двоє росіян, але, схоже, їх захищає ваше держава", — йдеться в листі.

Хоуп звернувся до Путіна, "як до людини": "Дозвольте нашим офіцерам допитати цих осіб із приводу вбивства моєї матері. Це менше, на що вона заслуговує", — закликав він.

Як повідомила російська дипломатична місія, 20-річному британцеві направили копію доповіді "Солсбері: питання без відповіді". Крім того, Хоупа запросили на розмову з послом Росії в лондонській резиденції.

Дон Стерджесс знайшла флакон із залишками "Новачка" в Еймсбері в червні 2018 року. Жінка взяла пляшку і бризнула на себе рідиною. В результаті вона загинула.

The Embassy received a copy of Ewan Hope's letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report "Salisbury: Unanswered Questions" and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf