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"Живу з цим болем!" Син жертви "Новачка" написав потужне послання Путіну

2.5тЧитати матеріал російською

Британець Еван Хоуп, син жертви "Новачка", загиблої Дон Стерджесс, написав листа президенту Росії Володимиру Путіну.

Він опублікований у Twittter російського посольства у Великобританії. "Дорогий містере Путін, пройшов майже рік відтоді, як моя мати Дон була вбита "Новачком" у Солсбері, і я, як і вся наша сім'я, досі живу з цим болем. Британська поліція вважає, що за її смерть відповідальні щонайменше двоє росіян, але, схоже, їх захищає ваше держава", — йдеться в листі.

Хоуп звернувся до Путіна, "як до людини": "Дозвольте нашим офіцерам допитати цих осіб із приводу вбивства моєї матері. Це менше, на що вона заслуговує", — закликав він.

"Живу з цим болем!" Син жертви "Новачка" написав потужне послання Путіну

Як повідомила російська дипломатична місія, 20-річному британцеві направили копію доповіді "Солсбері: питання без відповіді". Крім того, Хоупа запросили на розмову з послом Росії в лондонській резиденції.

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Дон Стерджесс знайшла флакон із залишками "Новачка" в Еймсбері в червні 2018 року. Жінка взяла пляшку і бризнула на себе рідиною. В результаті вона загинула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС Росії назвав спробу отруїти отрутою "Новачок" екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію трюком британського уряду під назвою "дохлий кіт".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Великобританія
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Правды не узнают никогда..
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Англичанин зря перед Хуйлом унижается !Хуйло смеется над ним !
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Nobile Umberto
Nobile Umberto
Barinov Vitaly, Он понял, что писАть вашей помойке - майке с грязной и вонючей 3,14здой, всё равно, что на деревню дедушке. Она ржёт, именно ржёт , не токмо над ним, но и над всёй твоей наглией.
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