Жителям США через карантин безкоштовно роздають продукти: у мережі показали набір

У США громадянам країни на час карантину через коронавірус COVID-19 безкоштовно видають продуктові набори.

Про це в Facebook повідомив український адвокат Михайло Гагаркін, який опублікував фото такого набору.

"Продуктовий набір в Нью-Йорку на одну особу один раз в тиждень через карантин абсолютно безкоштовно і всім бажаючим без всяких довідок. Якщо не досить цього набору, то можна вільно поїхати в інший пункт видачі продуктів і взяти ще. Хоч п'ять разів в день брати. Обмежень немає. І це законно", – написав юрист.

Продуктовий набір в США Facebook Михайло Гагаркін

На фото показані кілька упаковок круп і макаронів, різні консерви, включаючи овочі та рибу. Також видають пару упаковок з соком.

Відзначимо, що станом на 20 квітня в США COVID-19 заразилися понад 760 тисяч чоловік, при цьому померло більше 40 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 квітня в світі COVID-19 заразилися майже 2,5 мільйона осіб.