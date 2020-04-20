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20 квітня • оновлено в 15:05
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Жителям США через карантин безкоштовно роздають продукти: у мережі показали набір

2.3т
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У США громадянам країни на час карантину через коронавірус COVID-19 безкоштовно видають продуктові набори.

Про це в Facebook повідомив український адвокат Михайло Гагаркін, який опублікував фото такого набору.

"Продуктовий набір в Нью-Йорку на одну особу один раз в тиждень через карантин абсолютно безкоштовно і всім бажаючим без всяких довідок. Якщо не досить цього набору, то можна вільно поїхати в інший пункт видачі продуктів і взяти ще. Хоч п'ять разів в день брати. Обмежень немає. І це законно", – написав юрист.

Продуктовий набір в США

Продуктовий набір в США

Facebook Михайло Гагаркін

На фото показані кілька упаковок круп і макаронів, різні консерви, включаючи овочі та рибу. Також видають пару упаковок з соком.

Відзначимо, що станом на 20 квітня в США COVID-19 заразилися понад 760 тисяч чоловік, при цьому померло більше 40 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 квітня в світі COVID-19 заразилися майже 2,5 мільйона осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
продукти
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
скоро будут продаваться у нас в магазинах.
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Виртуальный Странник
Виртуальный Странник
Надо же. Почти как у нас. :-)))))
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
почти как у Вальцмана,ха-х-а-ха,в сетиуже как месяц ходит ролик как продукты под дверь доставляют ,без рекламы и подписей:"ОТ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ или ДЕМОКРАТОВ,учитесь у хозяев
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан, ой,забув,еще по 900 $ платят и су*КА-молчат
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