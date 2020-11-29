Жителі Землі побачать Боброву повню: історія явища

У понеділок, 30 листопада, жителі Землі зможуть побачити листопадовий повний місяць, який називають "бобровим".

Повний місяць яскраво сяятиме в небі, з'являючись із заходом і зникаючи зі сходом.

Він збіжиться з напівтіньовим затемненням, коли Сонце, Земля і Місяць опиняться на одній прямій і Земля відкине тінь на супутник.

Існують різні версії походження назви "Бобровий місяць". Одна з них – бо в цей час бобри особливо активно будують греблі.

Хоча ці тварини не впадають у зимову сплячку, узимку вони стають значно менш рухливими, щоб економити енергію. Але відчуваючи наступ листопадових холодів, бобри прагнуть якомога швидше завершити всі приготування до холодної пори року.

Згідно з іншою версією, мисливці, які бажають роздобути хутро бобрів, нерідко вибирали цю ніч, щоби встановити пастки на них. Після листопада тварини зазвичай ховалися до кінця весни.

Ще одна назва листопадового повного місяця – "морозний місяць", "місяць мертвих", "божевільний місяць".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на житловому масиві Позняки активізувалися бобри.