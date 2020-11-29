Жителі землі побачать Боброву повню: історія явища

У понеділок, 30 листопада, жителі Землі зможуть побачити листопадовий повний місяць, який називають "бобровим".

Повний місяць буде яскраво сяяти в небі, з'являючись із заходом і зникаючи зі сходом.

Він співпаде з напівтіньовим затемненням, коли Сонце, Земля і Місяць виявляться на одній прямій і Земля відкине тінь на супутник.

Існують різні версії походження назви Бобровий місяць. Одна з них – бо в цей час бобри особливо активно будують греблі.

Хоча ці тварини не впадають в зимову сплячку, взимку вони стають значно менш рухливі, щоб економити енергію. Але відчуваючи наступ листопадових холодів, бобри прагнуть якомога швидше завершити всі приготування до холодної пори року.

Згідно з іншою версією, мисливці, які бажають роздобути хутро бобрів, нерідко вибирали цю ніч, щоб встановити пастки на них. Після листопаду тварини зазвичай ховалися до кінця весни.

Ще одна назва листопадового повного місяця – "морозний місяць", "місяць мертвих", "божевільний місяць".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на житловому масиві Позняки активізувалися бобри.